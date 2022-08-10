Новосибирское МЧС ищет парня, спасшего тонущую в Оби женщину

Фото спасателей МАСС

Новосибирское управление МЧС ищет героя, спасшего женщину в реке Обь 3 августа.

МЧС ищет жителя Новосибирска, который спас прыгнувшую с моста женщину и затем ушел, не оставив контактов. Региональное управление хочет найти и наградить героя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

3 августа в Новосибирске с Димитровского моста в реку прыгнула женщина. 21-летний очевидец прыжка Чафарчон Шарипов, находившийся на берегу, кинулся спасать ее и вместе со спасателями успешно вынес на берег.

В процессе заплыва у новосибирца от холода начали неметь конечности, но он не отпустил женщину и пытался доплыть до берега. К этому моменту к месту события добрались спасатели МЧС и вынесли на берег обоих.

На берегу мужчина отказался от медицинской помощи, не оставил контактов и ушел. Теперь новосибирское управление МЧС ищет героя, чтобы представить к награде.

Ведомство просит его лично или всех, кто узнал его по фотографии или имени, позвонить по телефонам: 8 (383) 218-62-17 или 8-913-171-52-55.

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