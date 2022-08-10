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общество

Мэрия назвала стоимость проката ватрушек на Бугринском пляже в 2023 году

Фото Мэрия назвала стоимость проката ватрушек на Бугринском пляже в 2023 году
Фото Мэрия назвала стоимость проката ватрушек на Бугринском пляже в 2023 году

Фото автора

10 августа стало известно, что открытие бассейнов с подогревом на Бугринском пляже перенесено на 2023 год из-за экономической ситуации – в мэрии Новосибирска рассказали, сколько будут стоить там аттракционы.

В мэрии Новосибирска на запрос Сиб.фм ответили, что открытие бассейнов с подогревом перенесено на 2023 год. Также в городской администрации раскрыли информацию, что уже сделано для открытия объекта.

«В рамках работ по запуску части комплекса функционирующей в летний период, на сегодняшний день выполнены следующие виды работ: проектные и изыскательские работы, устройство каркаса террас, подведены коммуникации, установлены каркасы всех трех бассейнов, — ответили на запрос в мэрии Новосибирска. — В связи со сложной политической и экономической ситуацией сроки ввода комплексного проекта «Бассейны» перенесены на 2023 год».

Также в муниципалитете сообщили, что часть комплекса, который работает в зимнее время, уже функционирует, подъёмник должен быть приспособлен и под летний режим. На вопросы о стоимости аттракционов в следующем году мэрия Новосибирска ответила следующее:

«Согласно утвержденному прейскуранту цен на билеты на платные услуги МАУ «Дирекция городских парков», оказываемые в парке «Бугринская роща», стоимость билета на аттракцион «Сноутьюбинг» в будний день составляет – 250 рублей в час, в выходные и праздничные дни стоимость билета – 300 рублей в час».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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