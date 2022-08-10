Открытие бассейнов с подогревом на Бугринском пляже Новосибирска перенесли на 2023 год

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске изменили сроки открытия бассейнов с подогревом на Бугринском пляже из-за экономических санкций.

Строительство трёх элитных бассейнов с подогревом приостановлено на Бугринском пляже Новосибирска. Это связано с последствием экономических санкций, сообщает atas.info со ссылкой на мэрию города.

В муниципалитете изданию сообщили, что сроки открытия перенесены на 2023 год.

"Сроки изменились из-за сложной политической и экономической ситуации. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году", — ответили в мэрии.

Напомним, речь идет о комплексном проекте "Бассейны и сноутьюбинг" в парке "Бугринская роща". По данным мэрии, три бассейна с подогревом, рассчитанные на 499 места, а также трасса для катания на ватрушках должны были открыться к 2022 году. Сообщалось, что посещение комплекса и катание на ватрушках будет платным. Ориентировочно средняя цена – 1 000 рублей, для ребёнка – 500 рублей.

На данным момент по проекту выполнено устройство каркаса террас, подведены коммуникации, установлены каркасы всех трех бассейнов.