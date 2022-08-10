Минздрав Новосибирской области потребовал почти 55 млн с застройщика семи поликлиник

Фото с сайта группы «ВИС»

Новосибирский Минздрав подал в суд на «Седьмую концессионную компанию» — министерство требует 54,6 миллионов рублей.

9 августа стало известно о судебном иске на 54,6 миллионов рублей, который Минздрав Новосибирской области направил в региональный арбитражный суд. Ответчиком значится общество с ограниченной ответственностью «Седьмая концессионная компания» — концессионер, занимающийся строительством семи поликлиник на территории Новосибирска. Возведение проходит в рамках соглашения государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение после победы в конкурсе на партнёрство было подписано губернатором региона Андреем Травниковым на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.

Как пишет ТАСС, «Седьмая концессионная компания» входит в холдинг «ВИС». 2 августа на сайте компании сообщили о ходе реализации ГЧП-проекта по созданию сети поликлиник: по указанной информации, в настоящее время работы, в которых задействовано около 250 человек, ведутся на всех семи объектах.

«Строители планируют в октябре закрыть тепловые контуры первых трёх поликлиник. Монолитные работы по ним в среднем выполнены на 83 %, залито почти 15 000 кубометров бетона», — написано в релизе.

Кроме того, в «ВИС» отметили о повторной госэкспертизе, которая была проведена после введения антироссийских санкций.

«С момента проведения первичной госэкспертизы проектов произошёл резкий рост цен на основные строительные материалы, а также появились экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Всё это привело к тому, что сметная стоимость объектов перестала соответствовать рыночной. В связи с этим на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник.

По согласованию с публичным партнёром для скорейшего запуска работ была проведена повторная государственная экспертиза проектов. Сегодня графики строительства этих четырёх объектов находятся на согласовании у публичного партнёра. Нормативный срок возведения поликлиник – 2 года», — пояснил застройщик.

Как писал Сиб.фм, новые медучреждения должны обеспечить доступ к медпомощи жителей Октябрьского, Кировского, Ленинского и Заельцовского районов — всего около 320 тысяч человек. Поликлиники рассчитаны на 6,5 тысяч посещений смен.