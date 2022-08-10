Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом

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В августе стал значимо увеличиваться рост заражений коронавирусом. Согласно данным, уже 8 августа было зафиксировано более 18 тысяч случаев за сутки. Эксперты предполагают, что такому резкому уровню заражений поспособствовал новый подвид штамма омикрон «Кентавр». В материале Сиб.фм мы расскажем о симптомах, которые укажут на заражение новой мутацией вируса.

Новая мутация вируса, как и предыдущие варианты коронавируса, похожа по симптоматике на ОРВИ. При этом медики выделяют те симптомы, которые сейчас встречаются чаще всего.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется. Данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции.

«При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда», — говорит главврач.

По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов коронавируса также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, заложенный нос.

«Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния)», — подытожила Ольга Филоненко.

Кроме вышеперечисленных симптомов у россиян отмечалась сильная диарея. Так, по словам одной из сибирячек, она была на карантине с начала августа и первый симптом, с которым она столкнулась было расстройство пищеварения.

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать не можешь: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем я почти поселилась в туалете», — описывает свое состояние Катерина.

По словам женщины, в таком состоянии она находилась первые два дня болезни. После этого температура тела начала понижаться.

Ранее Сиб.фм писал о том, что учёные из Новосибирска нашли новые вещества для борьбы с коронавирусом. Напомним, что уровень заболеваемости в городе вырос на 20%. Однако вирусолог Нетёсов уверен, что нынешняя волна коронавируса продлится 1-2 недели, после чего будет затухание.

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