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Новосибирская область не вошла в топ-10 регионов притяжения трудовых мигрантов

Фото Новосибирская область не вошла в топ-10 регионов притяжения трудовых мигрантов
Фото Новосибирская область не вошла в топ-10 регионов притяжения трудовых мигрантов

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

Новосибирская область заняла 13 место в России по количеству въехавших в регион иностранных работников.

Иркутская область и Красноярский край обошли Новосибирскую область по уровню привлекательности для трудовых мигрантов в СФО в 2022 году. Сибирская столица оказалась на 13-м месте общероссийского рейтинга. Об этом сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным миграционной статистики МВД, во 2 квартале 2022 года в России встали на миграционный учёт 4,16 миллионов иностранцев, из них 75% — 3 миллиона 120 тысяч — прибыли в страну с целью заработка.

В среднем по РФ доля трудовых мигрантов составляет 2,1% от численности населения. В Новосибирской области этот показатель равен 1,5%. Таким образом, регион занимает 13 место в РФ по количеству въехавших иностранных работников.

На первых местах находятся столичные регионы — Москва, Московская область Санкт-Петербург и Ленинградская область, как по абсолютным показателям, так и относительно численности населения. В Москве удельный вес трудовых мигрантов составляет 6,65%, в Московской области – 5,18%, в северной столице и области соответственно – 5,3%.

"На лидирующих позициях относительно численности населения находятся регионы с высокой заработной платой, в Магаданской области доля трудовых мигрантов составляет 8,39% от численности населения региона, в Чукотском АО – 5,39%", — уточнил Николаев.

В Сибирском Федеральном Округе в ТОП по привлекательности для трудовых мигрантов вошли Иркутская область – 75 249 человек, Красноярский край – 50 560 мигрантов и Новосибирская область – 41 736 иностранцев.

В целом по России во втором квартале 2022 года по числу приехавших на заработки иностранцев достигнут рекордный показатель за последние 6 лет.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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