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общество

Подростки разорили могилу 16-летней школьницы под Новосибирском

Фото Подростки разорили могилу 16-летней школьницы под Новосибирском
Фото Подростки разорили могилу 16-летней школьницы под Новосибирском

Фото: pixabay

Под Новосибирском подростки разорили более 20 могил.

В поселке Посевной Новосибирской области подростки осквернили более 20 могил. Их уже поймала полиция. Об этом сообщается в группе «Черепановские вести» во «Вконтакте».

Акт вандализма произошел предположительно 16-17 июля. Несколько осквернителей памяти разгромили столики, повредили могильные плиты, опрокинули памятники. Среди поврежденных могил были захоронения пожилых людей, а также могила 16-летней девочки.

Полицейские выяснили, что подозреваемые — подростки. Личность всех вандалов установлена. Ни один из них не достиг возраста уголовной ответственности.

Возможно, вместо них наказание в виде уплаты штрафа понесут их родители, а сами дети будут поставлены на учёт.

Напомним, в июле неизвестные вандалы разукрасили памятник легендарному трамваю №13.

Также в Новосибирске ищут вандалов, устроивших погром в «Инских холмах». Администрация ЖК объявила награду 30 тысяч рублей за помощь в поиске вандалов. Подростки сорвали предупреждающий знак «Осторожно, опасность», полопали оставшиеся с церемонии открытия воздушные шары, а в центре квартала подростки пытались раскачать металлические буквы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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