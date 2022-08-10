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общество

Приговоренный к пожизненному заключению отсудил у колонии 40 тысяч рублей

Фото Приговоренный к пожизненному заключению отсудил у колонии 40 тысяч рублей
Фото Приговоренный к пожизненному заключению отсудил у колонии 40 тысяч рублей

Фото: ZabNews.ru

Осужденный на пожизненное заключение житель Читы отсудил 40 тысяч рублей за отсутствие горячей воды.

Житель Читы Павел Черкасов был осужден на пожизненное заключение в 2009 году за убийства и грабеж. Теперь же он отсудил у исправительной колонии 40 тысяч рублей за необходимость мыться в ледяной воде, которая угрожает развитию его артрита или артроза. Об этом сообщает ZabNews.ru.

В 2009 году Павел Черкасов проник в чужую квартиру, застрелил женщину и ее дочь, а 16-летнего сына женщины подвесил за шею на веревке к гимнастическому снаряду. Подросток умер от нехватки кислорода.

После этого убийца украл из квартиры украшения, сотовые телефоны, шубы и два полотенца на сумму 108 тысяч рублей. В своем последнем слове он выразил раскаяние. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Находясь в заключении, Павел Черкасов подал исковое заявление на исправительную колонию из-за отсутствия горячей воды. По словам заключенного, его лишают права и возможности мыться в теплой воде, из-за чего у него может развиться артрит или артроз. Он сообщил, что у него уже начали болеть суставы пальцев, и пожелал компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

9 августа Забайкальский краевой суд частично удовлетворил иск осужденного. Ему заплатят 40 тысяч рублей из бюджета России.

Напомним, в середине июня мужчина получил пожизненный срок за попытку взорвать Кремль. Террорист решил устроить взрыв у многовековых стен крепости. Предполагалось, что в это же время еще один террорист врежется в прохожих на автомобиле и начнет стрелять по людям.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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