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общество

Режим чёрного неба ввели до 10 августа в Новосибирске

Фото Режим чёрного неба ввели до 10 августа в Новосибирске
Фото Режим чёрного неба ввели до 10 августа в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

О высокой концентрации вредных веществ в воздухе предупредили жителей Новосибирска.

С 9 по 10 августа на территории Новосибирска действует режим чёрного неба — об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«В период с 17 часов 09 августа по 17 часов 10 августа 2022 года на территории г.Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — говорится в сообщении на сайте регионального УГМС.

При таком скоплении вредных веществ в атмосфере рекомендуется по возможности проводить меньше времени на улице, не открывать окна для проветривания помещений слишком часто, а также «пересесть» с личного транспорта на общественный до окончания действия режима чёрного неба.

Также до 12 августа на территории сохраняется высокая пожароопасность, предупредили синоптики.

Как сообщал Сиб.фм, согласно статье 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ, на время введения режима чёрного неба предприятия должны снизить выбросы на 15—20%.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
загрязнение
черное небо
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