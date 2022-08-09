В Новосибирске объявили режим «черного неба» до 10 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
До 10 августа метеорологи порекомендовали реже выходить на улицу и не проветривать окна в Новосибирске.
С 9 по 10 августа на территории Новосибирска синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил Западно-Сибирский УГМС.
С 17:00 9 августа до 17:00 10 августа в небе над Новосибирском сложатся метеорологические условия, которые способствую накоплению вредных примесей в воздухе. Ожидаемому событию присвоена первая степень опасности.
В эти дни в Новосибирске ожидается жара до +29 градусов и слабый северо-восточный ветер.
Такой режим периодически вводится в крупных индустриальных городах России. В некоторых случаях накопление веществ в воздухе приводит к сокращению видимости до нескольких метров, а у жителей города может появиться першение в горле, раздражение глаз, слабость, головная боль.
Согласно статье 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ, на этот период предприятия должны снизить выбросы на 15—20%.
Жителям города рекомендуется пользоваться общественным транспортом вместо личного, а также реже появляться на улице и не открывать окна для проветривания.
Эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска отметили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций можно позвонить по тел.: 051, 218-68-88, 227-44-44.
Прошлый раз режим черного неба в Новосибирске вводили 13 мая. До этого чрезвычайный режим вводился 11 февраля и длился 2 дня.
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