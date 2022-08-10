Сбежавшую из аэропорта «Толмачево» собаку нашли спустя 2 месяца под Новосибирском

Фото предоставлено хозяйкой Бони

Потерявшуюся в аэропорту «Толмачево» собаку Боню нашли спустя 2 месяца в городе Обь под Новосибирском.

21 июня собака Боня сбежала от хозяйки при посадке на рейс в аэропорту «Толмачево». 8 августа, спустя полтора месяца, собаку нашли в городе Обь. Об этом сообщила хозяйка собаки Ольга журналистам НДН.инфо.

В поиск потерявшейся собаки включились волонтеры и активисты. Благодаря совместным стараниям удалось выяснить, что жительница города Обь регулярно видит Боню около здания городской администрации. Добровольцы прибыли на место и подтвердили, что это действительно та собака, которую ищут.

Для начала собаку решили подкармливать, чтобы заслужить доверие. Но в это же время авиакомпания объявила награду за поимку Бони, и после этого на три дня собака не появлялась перед волонтерами.

Когда Боня вновь объявилась, желающие помочь обратились к профессиональному ловцу собак. Со второй попытки он поймал животное в специальную ловушку. После этого добровольцы обратились в авиакомпанию, перед рейсом которой которой и сбежал питомец. Собаке обеспечили безопасный перелет до Сахалина.

Хозяйка собаки, Ольга, благодарит добровольцев, которые не теряли надежды и помогали с поиском и распространением информации в соцсетях.

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