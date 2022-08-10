Склад замороженных продуктов площадью 150 кв м загорелся на улице Бетонной в Новосибирске

Фото: МЧС по Новосибирской области, АСТ-54
В Новосибирске загорелся склад мороженого рядом с рынком «Левобережный».
В 16:17 спасатели МЧС прибыли на сообщение о пожаре в двухэтажном здании на улице Бетонная в Кировском районе. У складского помещения горела кровля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Очевидцы пожара в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщают, что черный дым от пожара виден с правого берега.
Как рассказывают свидетели происшествия, пожар произошёл в здании торговой компании «Вишера-Плюс» по адресу Бетонная, 14/3. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 50 человек.
Бригада МЧС потушила пожар на территории 725 квадратных метров за полтора часа: последний очаг возгорания был устранен в 17:42. Информации о пострадавших нет.
Компания, которой принадлежит горящее здание, принадлежит ИП Сергею Бондаренко и продает замороженные десерты и мороженое.
Напомним, ранее на левом берегу Новосибирска загорелся склад с бумагой. По оперативным данным, возгорание было локализовано за 35 минут, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Через пять минут было ликвидировано открытое горение.
Также деревянные дома с газовыми баллонами загорелись в посёлке под Новосибирском 4 августа.
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