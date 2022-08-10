Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске вырастет на 30%

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Стоимость строительства нового ЛДС в Новосибирске может вырасти на 20-30 % по сравнению с первоначальной ценой объекта.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявили об увеличении стоимости строительства новой ледовой арены. Расходы на ЛДМ могут вырасти почти на 30% по сравнению в первоначальной стоимостью проекта.

«Цену назвать не могу, корректировка проектно-сметной документации на данный момент продолжается. Это связано со срывом поставок ряда оборудования. Я думаю, что стоимость увеличится на 25-30%», — сказал Колмаков в ходе пресс-конференции в ТАСС 10 августа.

Сейчас власти региона решают вопросы, связанные с корректировкой поставки оборудования для новой арены в пользу отечественных товаров и материалов. Однако часть импортного оборудования для ЛДС уже приобретено. Речи идет о немецких машинах для заливки льда и финских амортизирующих бортах.

Новый ЛДС в Новосибирске начали возводить в 2019 году к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. МЧМ должен был состояться в 2023 году, однако Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права принимать у себя молодежный чемпионат мира.

Начальная стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 19,5 млрд рублей.

Напомним, 9 августа на строительной площадке новой ледовой арены прошло выездное совещание: в этот раз вместе с губернатором Новосибирской области Андрей Травников проконтролировать ход работ прибыл первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.