Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость экономика общество

Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске вырастет на 30%

Фото Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске вырастет на 30%
Фото Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске вырастет на 30%

Фото из группы "ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Стоимость строительства нового ЛДС в Новосибирске может вырасти на 20-30 % по сравнению с первоначальной ценой объекта.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявили об увеличении стоимости строительства новой ледовой арены. Расходы на ЛДМ могут вырасти почти на 30% по сравнению в первоначальной стоимостью проекта.

Фото Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске вырастет на 30% 2

«Цену назвать не могу, корректировка проектно-сметной документации на данный момент продолжается. Это связано со срывом поставок ряда оборудования. Я думаю, что стоимость увеличится на 25-30%», — сказал Колмаков в ходе пресс-конференции в ТАСС 10 августа.

Сейчас власти региона решают вопросы, связанные с корректировкой поставки оборудования для новой арены в пользу отечественных товаров и материалов. Однако часть импортного оборудования для ЛДС уже приобретено. Речи идет о немецких машинах для заливки льда и финских амортизирующих бортах.

Новый ЛДС в Новосибирске начали возводить в 2019 году к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. МЧМ должен был состояться в 2023 году, однако Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права принимать у себя молодежный чемпионат мира.

Начальная стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 19,5 млрд рублей.

Напомним, 9 августа на строительной площадке новой ледовой арены прошло выездное совещание: в этот раз вместе с губернатором Новосибирской области Андрей Травников проконтролировать ход работ прибыл первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26630
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
21601
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
15937
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
13656
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
12818
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
10502
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
10494
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска