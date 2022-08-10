Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Таджикистанца не выпустили из аэропорта Новосибирска из-за штрафа за фиктивную регистрацию

Фото Таджикистанца не выпустили из аэропорта Новосибирска из-за штрафа за фиктивную регистрацию
Фото Таджикистанца не выпустили из аэропорта Новосибирска из-за штрафа за фиктивную регистрацию

Фото Сиб.фм, носит иллюстративный характер

Гражданину Таджикистана не дали улететь из новосибирского аэропорта из-за неоплаченного штрафа по уголовному делу о фиктивной регистрации в размере семи тысяч рублей.

10 августа в службе судебных приставов сообщили о гражданине Таджикистана, у которого не получилось вылететь из Новосибирска из-за неоплаченного штрафа размером семь тысяч рублей — причиной санкции стала фиктивная регистрация.

В пресс-службе ведомства сообщили: после того, как таджикистанец не смог улететь домой, он пришёл на приём к судебному приставу с неиспользованным билетом и чемоданом.

«На пограничном пункте в аэропорту его не впустили на борт самолета, поскольку в отношении него вынесен запрет на выезд из страны. На месте ему сообщили, что необходимо обратиться в органы принудительного исполнения», — рассказали в новосибирском УФССП.

33-летний мужчина сразу же оплатил задолженность в полном размере через терминал, после чего ограничение на выезд из страны было снято.

Ранее Сиб.фм сообщал о жителях «Матрёшкиного двора», которые обвинили детей проживающих по соседству мигрантов в переносе лишая.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
штрафы
приставы
УФССП по Новосибирской области
мигранты
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25545
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
18937
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
15038
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
12754
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12466
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
10426
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9959
Медотвод от вакцинации в августе 2022 года: кому нельзя ставить прививку от коронавируса «Кентавр»