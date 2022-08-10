Таджикистанца не выпустили из аэропорта Новосибирска из-за штрафа за фиктивную регистрацию

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Гражданину Таджикистана не дали улететь из новосибирского аэропорта из-за неоплаченного штрафа по уголовному делу о фиктивной регистрации в размере семи тысяч рублей.

10 августа в службе судебных приставов сообщили о гражданине Таджикистана, у которого не получилось вылететь из Новосибирска из-за неоплаченного штрафа размером семь тысяч рублей — причиной санкции стала фиктивная регистрация.

В пресс-службе ведомства сообщили: после того, как таджикистанец не смог улететь домой, он пришёл на приём к судебному приставу с неиспользованным билетом и чемоданом.

«На пограничном пункте в аэропорту его не впустили на борт самолета, поскольку в отношении него вынесен запрет на выезд из страны. На месте ему сообщили, что необходимо обратиться в органы принудительного исполнения», — рассказали в новосибирском УФССП.

33-летний мужчина сразу же оплатил задолженность в полном размере через терминал, после чего ограничение на выезд из страны было снято.

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