В правительстве НСО прокомментировали возможность обязательного масочного режима

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Власти Новосибирской области рекомендовали вернуть масочный режим в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области рекомендовал вернуть масочный режим в общественном транспорте. Решение принято в связи ростом заболеваемости COVID-19 с 1 августа. При этом речь об обязательном ношении масок для жителей пока не идет.
"В настоящее время озвучена рекомендация оперштаба гражданам пользоваться масками в транспорте. Будет ли данная рекомендательная норма внесена в соответствующее постановление регионального правительства и в какой срок пока сказать не могу", — прокомментировал Сиб.фм глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Как ранее писал Сиб.фм, по итогам заседания оперативного штаба в Новосибирской области принят ряд рекомендации. В частности, маски рекомендуют носить работникам торговли и учреждений культуры на рабочих местах. Также поставлена задача усилить вакцинация и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов.
С 1 августа, уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области вырос на 80%. При этом уровень коллективного иммунитета упал до 13%.
Напомним, обязательный масочный режим в Новосибирской области был отменён 30 марта 2022 года в связи со снижением заболеваемости.
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