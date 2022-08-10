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общество

В правительстве НСО прокомментировали возможность обязательного масочного режима

Фото В правительстве НСО прокомментировали возможность обязательного масочного режима
Фото В правительстве НСО прокомментировали возможность обязательного масочного режима

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирской области рекомендовали вернуть масочный режим в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области рекомендовал вернуть масочный режим в общественном транспорте. Решение принято в связи ростом заболеваемости COVID-19 с 1 августа. При этом речь об обязательном ношении масок для жителей пока не идет.

"В настоящее время озвучена рекомендация оперштаба гражданам пользоваться масками в транспорте. Будет ли данная рекомендательная норма внесена в соответствующее постановление регионального правительства и в какой срок пока сказать не могу", — прокомментировал Сиб.фм глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Как ранее писал Сиб.фм, по итогам заседания оперативного штаба в Новосибирской области принят ряд рекомендации. В частности, маски рекомендуют носить работникам торговли и учреждений культуры на рабочих местах. Также поставлена задача усилить вакцинация и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов.

С 1 августа, уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области вырос на 80%. При этом уровень коллективного иммунитета упал до 13%.

Напомним, обязательный масочный режим в Новосибирской области был отменён 30 марта 2022 года в связи со снижением заболеваемости.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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