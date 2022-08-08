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общество

В Новосибирске заболеваемость COVID-19 выросла на 80% за неделю

Фото В Новосибирске заболеваемость COVID-19 выросла на 80% за неделю
Фото В Новосибирске заболеваемость COVID-19 выросла на 80% за неделю

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 80%, сообщил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за неделю с 1 по 7 августа выросла на 80%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил главный санитарный врач Александр Щербатов.

По словам руководителя Роспотребнадзора, за первую неделю августа жители Новосибирской области 44 тысячи ПЦР-тестов, из них 6% дали положительный результат.

Щербатов отметил, что все больные переносят коронавирус в лёгкой форме.

Как ранее писал Сиб.фм, с 1 по 7 августа в регионе выявлено 742 случая заражения коронавирусом.

Резкий рост заболеваемости начался в области еще неделю назад. 1 августа главный санитарный врач Александр Щербатов сообщил на оперативном совещании в правительстве региона о 20-процентном росте случаев инфицирования. С четверга, 4 августа, количество ежедневно выявляемых больных ковид превысило 100 случаев.

Напомним, ранее жительница Новосибирска рассказала, как оказалась на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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