Водитель попавшего в ДТП под Новосибирском автобуса остаётся в крайне тяжёлом состоянии

Коллаж Сиб.фм: фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области и автора
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Ордынском районе Новосибирской области: одну из жительниц Славгорода перевели из реанимации, троих выписали, но водитель сейчас по-прежнему находится в реанимации.
Как сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области, есть пациентки, которые пошли на поправку.
«Из Ордынской ЦРБ выписано в удовлетворительном состоянии три пациентки, они отказались от дальнейшего лечения. В хирургическом отделении находятся 6 пострадавших, состояние средней тяжести», - говорится в сообщении Минздрава.
Также в отделении реанимации находятся двое пациентов, чьё состояние крайне тяжёлое. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, среди них – водитель микроавтобуса «Мерседес».
«У него многочисленные переломы, серьёзная травма головы. С таким диагнозом — очень печальные прогнозы»,
- сообщил Сиб.фм собственный источник.
Также известно, что три выписавшиеся пациентки уже вернулись в Славгород и наблюдаются в местной больнице.
Напомним, поздно вечером 8 августа на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе микроавтобусу «Мерседес» слетел в кювет с 10-тью пассажирами. Всем понадобилась медицинская помощь, но самым тяжёлым оказался водитель.
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