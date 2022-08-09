«Главный свидетель – без сознания»: что известно о ночном ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Коллаж Сиб.фм: фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области и автора

Скоро пройдут сутки с того момента, как микроавтобус с жителями Алтайского края разбился в Ордынском районе Новосибирской области, однако пока нельзя назвать даже предполагаемого виновника аварии – водитель «Мерседеса» находится в крайне тяжёлом состоянии.

Авария, которая закончилась столькими жертвами, произошла ближе к полуночи 8 августа на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе. Микроавтобусу «Мерседес» оставалось всего немного до Новосибирска, но туда они так и не попали.

Славгородские женщины

Как было установлено уже ночью, в микроавтобусе находились водитель и 10 женщин. Самой младшей из них было 48 лет, а самой старшей – 67. Среди них было несколько жительниц города-курорта Яровое, но в основном пассажирки из Славгорода и в Новосибирск отправились за вещами на барахолку.

К утру 9 августа в министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что из 11 госпитализированных, трое находятся в очень тяжёлом состоянии в Ордынской ЦРБ. Пациентов готова была доставить в областную больницу санавиация, но транспортировку отменили из-за медицинских противопоказаний.

«Свидетели в коме»

Автоинспекторы уже допросили водителя грузовика Howo, манёвр которого обошёлся столькими жертвами. Однако, если верить его рассказу, он не нарушал правил дорожного движения, маршрутка вылетела на него из темноты.

«Верить показаниям одного водителя нельзя, нужно выслушать и тех, кто на момент ДТП находился в микроавтобусе, но на данный момент это просто не предоставляется возможным, — рассказал корреспонденту Сиб.фм источник в правоохранительных органах. –

К тому же, главный свидетель – без сознания. У него крайне тяжёлые травмы».

Водитель получил многочисленные переломы, пострадала голова от сильного удара. Не привлечешь к ответственности и перевозчика, потому что за рулём микроавтобуса находился частник, который, возможно, вёз своих знакомых. При остановке таких транспортных средств автоинспекторами, все пассажиры обычно говорят, что просто родственники и, например, "едут на свадьбу".

"Установлено, что водитель Mersedes осуществлял нелегальную перевозку пассажиров. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — официально прокомментировали в ГИБДД.

После проверки, которая может идти до полугода, будет установлен виновник ДТП и вред, нанесённый здоровью пострадавших. Впрочем, в случае летального исхода даже возбужденное уголовное дело, скорее всего, просто закроют.