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Стало известно, куда ехали пострадавшие в ДТП под Новосибирском жительницы Славгорода

Фото Стало известно, куда ехали пострадавшие в ДТП под Новосибирском жительницы Славгорода
Фото Стало известно, куда ехали пострадавшие в ДТП под Новосибирском жительницы Славгорода

Коллаж Сиб.фм: фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области и автора

В крупном ДТП под Новосибирском пострадали семь женщин, трое из них находятся сейчас в очень тяжёлом состоянии. Сиб.фм выяснил, куда направлялись жительницы Славгорода.

ДТП произошло поздним вечером 8 августа на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар»: лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Согласно первой информации, которая появилась в социальных сетях, микроавтобус следовал из города-курорта Ярового в Новосибирск. Однако позже в ГИБДД уточнили, что "Мерседес" ехал из Славгорода, который является районным центром Алтайского края.

Как выяснили автоинспекторы, грузовик Howo разворачивался, а в него врезался микроавтобус, где находились 11 человек, которые в результате ДТП транспрортное средство вылетело в кювет, а пассажиры были госпитализированы с различными травмами. Три женщины находятся в очень тяжёлом состоянии.

В ГИБДД уже заявили, что перевозчик был нелегальным. В микроавтобусе были женщины, которые имели отношение к местному рынку, который является основным местом работы для многих жительниц Славгорода.

«Они ехали в Новосибирск на барахолку за вещами. Те, кто торгует на местном рынке, часто мотаются за одеждой. А перевозкой занимаются водители, у которых есть личный транспорт»,

- рассказал корреспонденту Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас возникли проблемы с транспортировкой трёх особо тяжёлых пострадавших. В Новосибирскую область должны прибыть родственники остальных травмированных женщин.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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