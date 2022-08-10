Застройщик 7 поликлиник ответил на иск новосибирского Минздрава

Фото с сайта группы «ВИС»

Компания-концессионер прокомментировала направленный Минздравом НСО иск на 54,6 миллионов.

10 августа группа компаний «ВИС» дала объяснения относительно иска от министерства здравоохранения Новосибирской области, который подал в арбитражный суд иск на 54,6 миллионов рублей к ООО «Седьмая концессионная компания» — организация входит в состав строительного холдинга.

Из информации, которую пресс-служба «ВИС» дала в разговоре с РБК, следует, что иск касается соблюдения промежуточных сроков получения заключений государственной экспертизы по проектам поликлиник № 7, 13, 16, 18 и 22. Указанные медучреждения должны быть возведены на улицах Пролетарской (№ 7), Краснодарской (№ 13), Степной (№ 18), и Виктора Уса (№ 22).

Представители ответчика заявили о нарушении партнёром порядка разрешения споров, предусмотренном соглашением о государственно-частном партнёрстве, которое было подписано застройщиком-концессионером и губернатором региона Андреем Травниковым в 2019 году.

«Сроки проектирования указанных объектов были продлены в связи с внесением публичным партнером изменений в задание на проектирование. В частности, по инициативе публичного партнера были увеличены мощности и площади создаваемых объектов, в результате чего совокупная мощность поликлиник увеличилась на 24%. Такое существенное изменение задания на проектирование потребовало дополнительной проработки проектных решений, а также увеличения сроков согласования и утверждения публичным партнером задания на проектирование», — известили в «Седьмая концессионная компания».

На момент написания материала со стороны Минздрава Новосибирской области не последовало комментария относительно обращения в арбитражный суд из-за увеличения сроков строительства, дополнили в РБК.

Напомним, будущие поликлиники должны обеспечить медицинской помощью около 320 тысяч жителей Октябрьского, Кировского, Ленинского и Заельцовского районов.