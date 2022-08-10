Жара до +30 без дождей ожидает жителей Новосибирской области 10 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцев предупредили о 30 градусах жары без осадков и высокой пожароопасности.

10 августа в Новосибирске прогнозируется +30 градусов и отсутствие дождей — об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков новосибирского УГМС, 10 августа температура в городе будет держаться на уровне от +27 градусов, а в самое жаркое время суток достигнет 29 градусов выше нуля. Также на территории города ожидается переменная облачность и преимущественное отсутствие осадков.

Как отметили в Западно-Сибирском УГМС, с 10 по 12 августа в Новосибирске сохраняется высокая пожарооопасность: специалисты оценивают её четвёртым классом.

В некоторых районах Новосибирской области температура составит 25 градусов тепла, а в определённых местах НСО воздух прогреется до +30 градусов.

Также синоптики прогнозируют дожди и грозы в отдельных точках региона, и обращают внимание на порывы ветра до 16 метров в секунду.

Напомним, 10 августа в Новосибирске действует режим чёрного неба: в это время специалисты советуют как можно меньше находиться на улице и не прибегать к частым проветриваниям помещений.