Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жара до +30 без дождей ожидает жителей Новосибирской области 10 августа

Фото Жара до +30 без дождей ожидает жителей Новосибирской области 10 августа
Фото Жара до +30 без дождей ожидает жителей Новосибирской области 10 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцев предупредили о 30 градусах жары без осадков и высокой пожароопасности.

10 августа в Новосибирске прогнозируется +30 градусов и отсутствие дождей — об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков новосибирского УГМС, 10 августа температура в городе будет держаться на уровне от +27 градусов, а в самое жаркое время суток достигнет 29 градусов выше нуля. Также на территории города ожидается переменная облачность и преимущественное отсутствие осадков.

Как отметили в Западно-Сибирском УГМС, с 10 по 12 августа в Новосибирске сохраняется высокая пожарооопасность: специалисты оценивают её четвёртым классом.

В некоторых районах Новосибирской области температура составит 25 градусов тепла, а в определённых местах НСО воздух прогреется до +30 градусов.

Также синоптики прогнозируют дожди и грозы в отдельных точках региона, и обращают внимание на порывы ветра до 16 метров в секунду.

Напомним, 10 августа в Новосибирске действует режим чёрного неба: в это время специалисты советуют как можно меньше находиться на улице и не прибегать к частым проветриваниям помещений.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
жара
синоптики
прогноз погоды
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25020
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
16642
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
14321
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
12688
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
11993
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
10400
Ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска
9656
Медотвод от вакцинации в августе 2022 года: кому нельзя ставить прививку от коронавируса «Кентавр»