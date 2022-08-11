Уволенные сотрудники IKEA в Новосибирске остались без обещанных выплат

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Бывшие работники закрывшейся в Новосибирске IKEA не получили обещанных в июне выплат.

15 июня шведская компания IKEA объявила об окончательном уходе из России и прекращении любой работы на территории страны. После этого гипермаркет объявил о финальной распродаже: сначала она прошла в закрытом формате только для сотрудников, после чего доступ к товарам по сниженной цене получили все желающие.

Позже в компании уточнили, что увольнения сотрудников из закрывающихся в России магазинов будут проходить по соглашению сторон, а также с выплатой компенсации в размере 6-7 окладов. При этом лишиться этой компенсации можно за дисциплинарные нарушения любой степени. Об этом рассказала руководитель местного профсоюза IKEA Нина Харитонова.

По её словам, прежде всех увольнения затронули сотрудниц, находившимся в декретном отпуске — в их соглашениях датой окончания работы значится 29 июля. Остальные продолжат работу до конца августа, а у некоторых работников в качестве дат указаны сентябрь и октябрь.

Как рассказала Нина Харитонова, уволенным декретницам действительно выплатили обещанные средства. Тем не менее, с компенсациями другого характера затруднения всё же возникли.

«‎Появились сложности с выплатами окончательного расчёта, часть сотрудников не получили деньги за неиспользованные отпуска. В пределах десяти человек обращались в профсоюз, но сколько по факту таких невыплат, мы не знаем, потому что не все уволенные были членами профсоюза», — уточнила женщина в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Напомним, несколько дней назад IKEA объявила о завершении распродажи в России 15 августа.