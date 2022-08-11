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общество

Директор фирмы в Новосибирске задолжала сотрудникам 140 тысяч рублей

Фото Директор фирмы в Новосибирске задолжала сотрудникам 140 тысяч рублей
Фото Директор фирмы в Новосибирске задолжала сотрудникам 140 тысяч рублей

Фото: СУ СК России по Калужской области

В Новосибирске директор фирмы более 3 месяцев не платила зарплату сотрудникам.

39-летняя директор организации в Железнодорожном районе не платила сотрудникам зарплату в течение лета 2020 года. Об этом сообщает УК СК России по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что женщина частично не выплачивала заработную плату за июнь-июль 2020 года двум своим сотрудникам. Суммарный долг составил как минимум 140 тысяч рублей, несмотря на то, что директор имела средства, чтобы погасить задолженность.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело. Следователи собирают доказательства и готовятся арестовывать имущество женщины, а также возмещать ущерб пострадавшим.

Напомним, ранее в Новосибирске расследовали загадочную смерть 17-летнего парня. Его тело нашли в подъезде без внешних травм или следов удушения. На вопрос о том, от чего умер житель Октябрьского района, сможет ответить только экспертиза.

Также Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом. Авария произошла в Новосибирске еще год назад. В июле 2021 года велосипедиста сбил автомобилист на пешеходной дороге. В результате аварии мужчина лишился ноги.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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