Эксперт составил карту районов Новосибирской области с наибольшим числом медведей

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Колыванский район Новосибирской области оказался лидером по числу медведей.

В Новосибирской области могло возрасти число медведей. Чтобы обозначить самые «медвежьи» места, АиФ-Новосибирск составил карту опасных районов региона.

Редакция АиФ-Новосибирск совместно с охотником и кадастровым инженером, специалистом по геодезии Денисом Ивановым составила карту районов, в которых чаще всего видели медведей, а также охотились на них.

В топ-10 «медвежьих» мест первые 5 позиций заняли северные районы области: Колыванский, Кыштовский, Северный, Убинский.

Менее популярными среди мохнатых зверей стали Чулымский, Болотнинский, Куйбышевский, Каргатский и Венгерский районы в северной части области. В них медведи чувствуют себя комфортно из-за обилия лесов и болот.

В южный степных районах медведям не так комфортно. Исключением стал Маслянинский район, замыкающий топ-10.

Денис Иванов подчеркнул, что рейтинг субъективный, но близкий к реальной статистике столкновений, и не стоит оценивать незакрашенные места как свободные от косолапых: они водятся практически везде в области, кроме степей.

Фото: АиФ-Новосибирск / Алексей Лукоянов

Этим летом жители области регулярно замечали медведей около домов и дачных участков. Специалисты допустили, что их популяция могла вырасти. Для природного баланса Министерство природы региона начало выдавать охотничьи лицензии.

Ранее Денис Иванов назвал методы, которые помогут выжить при встрече с медведем. Лучший из них — избегать хищника и иметь рядом охотничью собаку, без которой зверь весом в тонну может оставаться практически незаметным. Сам он пережил три встречи с бурым, и каждый раз вел себя тихо и старался не двигаться.