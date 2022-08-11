ХК "Сибирь" разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

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Контрольный матч ХК «Сибирь» из Новосибирска и «Торпедо» из Нижнего Новгорода завершился безоговорочной победой "Снеговиков" со счетом 5:2.

Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли команду "Торпедо" в контрольном матче в Нижнем Новгороде 10 августа. Встреча завершилась со счётом 5:2. Причем, два игрока — Чайковски и Основин — сумели забить в ворота соперника по дублю.

Автор дубля в ворота «Торпедо» Вячеслав Основин прокомментировал итоги матча.

"Сегодня было очень хорошо играть физически, несмотря на нагрузки в предыдущие дни. Голова тоже по-другому работала, принимали правильные решения — победили заслуженно. Было много меньшинства и большинства, игра в неравных составах сегодня сыграла большую роль", — сказал он.

Это был первый матч против «Торпедо» на текущей неделе: еще одна игра предстоит хоккеистам 12 августа.

Серию контрольных игр 2022 года ХК «Сибирь» начал с поражения 2:3 в матче против минского «Динамо», и выиграл два других матча: 4:1 против московского «Витязя» и 3:1 против московского «Динамо». Только один из этих матчей был домашним.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» публиковал расписание матчей клуба в сезоне 2022-2023.