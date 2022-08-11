Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

ХК "Сибирь" разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Фото ХК "Сибирь" разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Фото ХК "Сибирь" разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Фото из группы "ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Контрольный матч ХК «Сибирь» из Новосибирска и «Торпедо» из Нижнего Новгорода завершился безоговорочной победой "Снеговиков" со счетом 5:2.

Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли команду "Торпедо" в контрольном матче в Нижнем Новгороде 10 августа. Встреча завершилась со счётом 5:2. Причем, два игрока — Чайковски и Основин — сумели забить в ворота соперника по дублю.

Автор дубля в ворота «Торпедо» Вячеслав Основин прокомментировал итоги матча.

"Сегодня было очень хорошо играть физически, несмотря на нагрузки в предыдущие дни. Голова тоже по-другому работала, принимали правильные решения — победили заслуженно. Было много меньшинства и большинства, игра в неравных составах сегодня сыграла большую роль", — сказал он.

Это был первый матч против «Торпедо» на текущей неделе: еще одна игра предстоит хоккеистам 12 августа.

Серию контрольных игр 2022 года ХК «Сибирь» начал с поражения 2:3 в матче против минского «Динамо», и выиграл два других матча: 4:1 против московского «Витязя» и 3:1 против московского «Динамо». Только один из этих матчей был домашним.

Напомним, ранее ХК «Сибирь» публиковал расписание матчей клуба в сезоне 2022-2023.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24107
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
17048
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16541
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
14859
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
13017
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12596
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11700
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года