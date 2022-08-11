Мэр Новосибирска Локоть рассказал, где провёл отпуск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Анатолий Локоть рассказал журналистам, что 10-дневный отпуск провёл в Новосибирской области.

На пресс-конференции с журналистами 11 августа Анатолий Локоть рассказал, где провел летний отпуск в 2022 году.

Мэр Новосибирска сообщил, что ему удалось выделить всего 10 дней на отдых, и за это время он не выезжал на пределы Новосибирской области. Он уточнил, что отдыхал на природе.

«Больше десяти дней не могу позволить — работа в городе кипит, много дел и проектов», — сказал градоначальник.

Назвать конкретное место отдыха мэр отказался.

Напомним, ранее Локоть презентовал проект развития метрополитена помощнику президента России. По данным мэрии Новосибирска, комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26,7 млрд рублей.

Также в августе Анатолий Локоть пообещал установить мемориальную доску погибшему на Украине военному. Анатолий Локоть извинился за то, что мэрия Новосибирска отказала матери погибшего на Украине солдата в установке мемориальной доски и пообещал лично принять решения, чтобы установка памятного знака состоялась.