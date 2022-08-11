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общество

Муралы в честь героев Донбасса разместят на фасадах зданий в Новосибирской области

Фото Муралы в честь героев Донбасса разместят на фасадах зданий в Новосибирской области
Фото Муралы в честь героев Донбасса разместят на фасадах зданий в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, носит иллюстративный характер

На стенах зданий в Новосибирске и области появятся памятные муралы, посвящённые участникам спецоперации на Донбассе.

11 августа стало известно о создании памятных муралов, которые посвятят участникам спецоперации на Донбассе. Их разместят на фасадах построек в Новосибирске и области. Как уточнили в министерстве региональной политики НСО, размещение муралов станет частью проекта «Герои #Своих Не Бросаем» и пройдёт при софинансировании Фонда президентских грантов.

«Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке Правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учетом предложений неравнодушных жителей региона», — сообщила заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть объяснил, почему с территории неподалёку от площади Калинина была демонтирована стела, установленная около ТРК «Ройял Парк» в честь героев ВОВ.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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