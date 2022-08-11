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Пик метеорного потока Персеиды ночью 12 августа увидят жители Новосибирска

Фото Пик метеорного потока Персеиды ночью 12 августа увидят жители Новосибирска
Фото Пик метеорного потока Персеиды ночью 12 августа увидят жители Новосибирска

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

В ночь с 12 на 13 августа новосибирцы смогут разглядеть в небе пик метеорного потока Персеиды.

Ночные часы с 12 на 13 августа станут удачными для любителей наблюдать за небесными явлениями: в этот промежуток настанет пик метеорного потока Персеиды — его сила может достигать 60 метеоров в час. О предельной точке звездопада, начавшегося ещё 17 июля, напомнили в Большом новосибирском планетарии.

Метеорный поток Персеиды входит в созвездие Персея, которое поднимется над горизонтом в северо-восточном направлении после часа ночи 13 августа.

«Своим появлением Персеиды обязаны комете Свифта – Таттла, частицы которой врываются в нашу атмосферу всякий раз, когда Земля пересекает метеороидный рой, оставленный этой кометой. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «падающие звезды» — метеоры», — объяснили происхождение потока в планетарии.

Также астрономы напомнили, что лучше всего рассмотреть падающие метеоры получится на открытой местности и за городом. Условия для наблюдения будут улучшаться в течение всей ночи, так как созвездие Персея будет подниматься выше.

Напомним, Сиб.фм уже подготовил подробную инструкцию для тех, кто хочет увидеть пик Персеид в полном масштабе.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
астрономия
звездопад
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