Пик метеорного потока Персеиды ночью 12 августа увидят жители Новосибирска

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В ночь с 12 на 13 августа новосибирцы смогут разглядеть в небе пик метеорного потока Персеиды.

Ночные часы с 12 на 13 августа станут удачными для любителей наблюдать за небесными явлениями: в этот промежуток настанет пик метеорного потока Персеиды — его сила может достигать 60 метеоров в час. О предельной точке звездопада, начавшегося ещё 17 июля, напомнили в Большом новосибирском планетарии.

Метеорный поток Персеиды входит в созвездие Персея, которое поднимется над горизонтом в северо-восточном направлении после часа ночи 13 августа.

«Своим появлением Персеиды обязаны комете Свифта – Таттла, частицы которой врываются в нашу атмосферу всякий раз, когда Земля пересекает метеороидный рой, оставленный этой кометой. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «падающие звезды» — метеоры», — объяснили происхождение потока в планетарии.

Также астрономы напомнили, что лучше всего рассмотреть падающие метеоры получится на открытой местности и за городом. Условия для наблюдения будут улучшаться в течение всей ночи, так как созвездие Персея будет подниматься выше.

Напомним, Сиб.фм уже подготовил подробную инструкцию для тех, кто хочет увидеть пик Персеид в полном масштабе.