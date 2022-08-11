Под Новосибирском продают 4-этажный SPA-санаторий за 360 млн рублей

Фото: Avito.ru

Под Новосибирском продают SPA-санаторий у Обского моря за 360 млн рублей с двумя бассейнами и рестораном.

Брокерская контора разместила объявление о продаже SPA-санатория у Обского моря под Новосибирском. Здание возвышается на 4 этажа и имеет собственный пляж, аквацентр и два бассейна.

Автор объявления указывает, что санаторий продается как готовый бизнес: он включает в себя 63 номера для размещения, ресторан, конференц-залы, аквацентр, тренажерный зал, детский игровой центр, 2 бассейна.

Общая площадь комплекса составляет 3000 квадратных метров. Примыкающая к зданию территория составляет 1 гектар.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб. Автор объявления оценил коттедж в 110 млн рублей.

Также в ЖСК «Доверие» продают элитный особняк с ручной росписью за 103 миллиона рублей. Особняк расположен на большом участке, над которым работали ландшафтные дизайнеры. Всю территорию охватывает видеонаблюдение и охранная система с датчиками движения.