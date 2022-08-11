Санавиация вывезла пострадавшую в ДТП с микроавтобусом в Новосибирск

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области и ГИБДД по Новосибирской области

Пострадавшую в ночном ДТП у Ордынки пассажирку микроавтобуса транспортировали в Новосибирск вертолётом санавиации.

Вертолёт санавиации доставил в областную больницу Новосибирска одну из пострадавших в ночной аварии с участием грузовика и микроавтобуса на Ордынской трассе. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на региональный Минздрав.

До транспортировки женщина находилась в реанимации Ордынской ЦРБ в тяжёлом состоянии.

Сейчас в районном стационаре находятся еще семеро пострадавших в ночной аварии.

«В хирургическом отделении лечение проходят шесть пациентов. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще один пациент находится в реанимации. Он в крайне тяжёлом состоянии», — сообщили в Минздраве.

Напомним, 8 августа микроавтобус с людьми ехал в Новосибирск из Ярового. Рядом с Новым Шарапом автобус столкнулся с грузовиком «HOWO».