Санавиация вывезла пострадавшую в ДТП с микроавтобусом в Новосибирск

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области и ГИБДД по Новосибирской области
Пострадавшую в ночном ДТП у Ордынки пассажирку микроавтобуса транспортировали в Новосибирск вертолётом санавиации.
Вертолёт санавиации доставил в областную больницу Новосибирска одну из пострадавших в ночной аварии с участием грузовика и микроавтобуса на Ордынской трассе. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на региональный Минздрав.
До транспортировки женщина находилась в реанимации Ордынской ЦРБ в тяжёлом состоянии.
Сейчас в районном стационаре находятся еще семеро пострадавших в ночной аварии.
«В хирургическом отделении лечение проходят шесть пациентов. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще один пациент находится в реанимации. Он в крайне тяжёлом состоянии», — сообщили в Минздраве.
Напомним, 8 августа микроавтобус с людьми ехал в Новосибирск из Ярового. Рядом с Новым Шарапом автобус столкнулся с грузовиком «HOWO».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают