Приставы арестовали Audi Q3 за долги жителя Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Новосибирской области

Новосибирец оплатил задолженности на 53 тысячи рублей после ареста его Audi Q3 судебными приставами.

Житель Новосибирска выплатил штрафы по 22 задолженностям после того, как сотрудники Федеральной службы судебных приставов наложили арест на его кроссовер Audi Q3. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

По информации ведомства, 35-летний новосибирец игнорировал сразу несколько выплат по задолженностям: они были выписаны ПФР, службами дорожного движения и прочими учреждениями. Их общая сумма на август 2022 года составила 53 тысячи рублей.

После того, как в отношении мужчины применили ряд ограничений и запретов, он сообщил судебному приставу, что не может выплатить требуемые средства ввиду своего сложного финансового положения. При этом в анкете мужчины была информация об имеющемся у него автомобиле — Audi Q3 находилась на парковке отделения УФССП.

Судебный пристав оформил документ о наложении на машину ареста, после чего владелец на месте оплатил все актуальные задолженности.

Ранее в УФССП сообщили об аресте элитного внедорожника Mercedes G55 AMG: автомобиль принадлежал пенсионерке, которая задолжала более 200 тысяч рублей.