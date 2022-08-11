Жители Новосибирска перепутали пьяного мужчину с трупом

Фото: группа «АСТ-54»
Найденный в Калининском районе Новосибирска «труп» оказался пьяным мужчиной.
Жители Калининского района сообщили о найденном теле мужчины в группе «АСТ-54» во «Вконтакте». Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области эту информацию опровергли. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.
В группе «АСТ-54» во «Вконтакте» местные жители сообщили, что нашли труп мужчины в парке напротив дома №19 улицы 25 лет Октября. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Как уточнила пресс-служба следственного комитета журналисту АиФ-Новосибирск, мужчина на самом деле жив, но очень пьяный.
Напомним, в июне пьяный водитель Lexus устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Когда сотрудники полиции составляли протокол, он пытался заявить, что за рулём не сидел.
Также в конце июля пьяный мужчина угнал "Субару" на улице Петухова. Водитель автомобиля в пути игнорировал правила дорожного движения. Иномарку удалось остановить, за рулем находился нетрезвый мужчина, который не смог предоставить ни права, ни документы на машину.
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