Жители Новосибирска пожаловались на сломанный светофор в Ленинском районе

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

Новосибирцы рассказали о неработающем светофоре на перекрёстке в Ленинском районе: по их словам, устройство провоцирует дополнительные пробки в час пик.

Жительница Новосибирска обратила внимание жителей на выключающийся светофор, установленный на перекрёстке улицы Троллейной с улицей Пархоменко в Ленинском районе. Женщина отметила, что сигнальный фонарь не работает достаточно часто, что становится причиной заторов на регулируемом им участке дороги. По словам горожанки, относительно беспроблемным образом можно проехать в утреннее время, а в пиковые часы дорожного трафика задача становится гораздо труднее.

«Стабильно не работает светофор на перекрёстке улиц Троллейной и Пархоменко. Рано утром ещё возможно проехать, а вот в час пик миссия довольно сложная», — написала жительница в публикации, отправленной в сообщество «АСТ-54».

Ранее Сиб.фм писал об отключившемся светофоре в Калининском районе, который спровоцировал многочасовой затор на улицах Богдана Хмельницкого и Танковой.