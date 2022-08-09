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Неработающий светофор привел к многочасовой пробке в Новосибирске

Фото Неработающий светофор привел к многочасовой пробке в Новосибирске
Фото Неработающий светофор привел к многочасовой пробке в Новосибирске

Фото: Сиб.фм, группа «АСТ-54»

9 августа отключившийся светофор в Калининском районе Новосибирска привело к автомобильной пробке на несколько часов.

Вечером 9 августа на улицах Богдана Хмельницкого и Танковой скопилась автомобильная пробка, которая не расходится уже 3 часа. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «Вконтакте».

С 16 часов на отрезках улиц в Калининском районе перестал работать светофор. На момент 19:00 автомобили все еще стоят в пробке, а регулировщики все еще не прибыли. По словам очевидцев, в этой пробке стоит и машина скорой помощи, в то время как патрульный автомобиль ГИБДД проехал через затор с сигнальными маячками и звуковым сигналом.

Фото Неработающий светофор привел к многочасовой пробке в Новосибирске 2

По данным онлайн-сервиса 2ГИС, одно ДТП случилось на Танковой в районе улицы Сухой Лог, другое — около перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и переулка 2-го Краснодонского. Судя по фотографиям очевидцев, на трамвайных путях встали два автомобиля. Одна из них — жёлтый кабриолет Jaguar F-Type с поврежденной задней частью кузова.

Фото Неработающий светофор привел к многочасовой пробке в Новосибирске 3

Также в комментариях высказали предположение, что также в этой пробке стоит сломавшийся троллейбус.

Напомним, прошлая крупная автомобильная пробка собралась 2 августа. Ее спровоцировали Honda и УАЗ перед Димитровским мостом.

Также до этого ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке. По словам очевидцев, движение в обе стороны было сковано несколько часов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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