Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке

Фото В Новосибирске ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке
Фото В Новосибирске ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке

Фото Ирины Сургановой / 2ГИС

В понедельник, 1 августа, ремонт Октябрьского моста привел к огромной пробке в Новосибирске.

Водители пожаловались на пробку на Октябрьском мосту в Новосибирске, которая продлилась несколько часов. Причина — ремонтные работы.

По словам очевидцев, движение в обе стороны было сковано несколько часов.

Сужение дороги через Октябрьский мост началось вечером 29 июля. Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что ремонт Октябрьского моста продлится около 20 дней. За это время дорогу будут сужать в 4 этапа, каждый из них предположительно займет 5 дней.

Мэрия Новосибирска просит водителей обращать внимания на дорожные знаки и указатели. а также не забывать соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сегодня последний день ограничения проезда по Гусинобродскому шоссе. Его ремонт должен продлиться с 22 июля по 1 августа. Работы проводятся на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродское шоссе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12310
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10475
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10075
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
10040
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
9498
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9497
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9050
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске