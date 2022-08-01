В Новосибирске ремонт Октябрьского моста 1 августа привёл к многочасовой пробке

Фото Ирины Сургановой / 2ГИС

В понедельник, 1 августа, ремонт Октябрьского моста привел к огромной пробке в Новосибирске.

Водители пожаловались на пробку на Октябрьском мосту в Новосибирске, которая продлилась несколько часов. Причина — ремонтные работы.

По словам очевидцев, движение в обе стороны было сковано несколько часов.

Сужение дороги через Октябрьский мост началось вечером 29 июля. Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что ремонт Октябрьского моста продлится около 20 дней. За это время дорогу будут сужать в 4 этапа, каждый из них предположительно займет 5 дней.

Мэрия Новосибирска просит водителей обращать внимания на дорожные знаки и указатели. а также не забывать соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сегодня последний день ограничения проезда по Гусинобродскому шоссе. Его ремонт должен продлиться с 22 июля по 1 августа. Работы проводятся на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродское шоссе.