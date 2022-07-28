Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничат с 29 июля

Фото Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничат с 29 июля
Фото Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничат с 29 июля

Фото Ирины Сургановой / 2ГИС

С 29 июля дорога через Октябрьский мост сузится до одной полосы из-за дорожных работ.

С 29 июля на 20 дней движение по дамбе Октябрьского моста будет ограничено из-за дорожных работ. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Ограничения начнут действовать в 20:00 в пятницу, 29 июля.

Ремонтные работы пройдут в 4 этапа. Каждый из них займет предположительно по 5 дней.

1 этап — сужение движения в направлении Октябрьского района до одной полосы.

2 этап — сужение движения в направлении Октябрьского района до двух полос (левая и одна полоса встречного движения).

3 этап — сужение движения в направлении площади Лыщинского до одной полосы.

4 этап — сужение движения в направлении площади Лыщинского (левая и одна полоса встречного движения)

Предполагается, что движение через Октябрьский мост восстановится 18 августа.

Мэрия Новосибирска просит водителей обращать внимания на дорожные знаки и указатели.

Напомним, также в Новосибирске ограничен проезд по Гусинобродскому шоссе до 1 августа.

Ранее в Южно-Чемском жилмассиве проложили пешеходную дорожку. После успешной работы депутат планирует запустить социальный опрос о транспортной доступности, а также провести мониторинг пешеходных дорожек округа. Это позволит выявить болевые «точки» района и разработать решения по дальнейшему благоустройству.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12830
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
12399
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
10694
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9618
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
9128
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
8043
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске
7670
В Новосибирске пятеро налётчиков ограбили ювелирный салон на 2,5 миллиона