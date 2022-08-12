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Битва роботов пройдёт на «Технопроме-2022» в Новосибирске

Фото Битва роботов пройдёт на «Технопроме-2022» в Новосибирске
Фото Битва роботов пройдёт на «Технопроме-2022» в Новосибирске

Фото: https://www.freepik.com

Участники делового форума «Технопром-2022» в Новосибирске смогут стать героями компьютерной игры с роботами.

Командные битвы роботов пройдут в Новосибирске в рамках делового форума "Технопром-2022" с 23 по 26 августа. Управлять персонажами компьютерной игры участники смогут с помощью ноутбуков. Сам проект был разработан к мероприятию Новосибирской школой робототехники при поддержке Минцифры.

По данным организаторов, баталии будут проходить в перерывах между круглыми столами, заседаниями и спич-сессиями форума. Участвовать можно в формате команд 2 на 2 или 3 на 3.

"В основе игры – технологии искусственного интеллекта. Благодаря «компьютерному зрению» игрок будет видеть все происходящее «глазами» робота", — объяснили создатели игры.

Смысл игры — традиционный: необходимо уничтожить вражескую команду, стреляя по машинам противника из лазера.

Напомним, в августе 2022 года Минцифры Новосибирской области подключила робота Николая к сервису виртуальной консультации в мессенджере Telegram по вопросам социальной защиты и поддержки.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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