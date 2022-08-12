Блогер из Новосибирска Дава Манукян купил Cadillac

Фото со станицы Давида Манукяна в "ВК"

Новосибирский блогер Давид Манукян, который сейчас делает сольную карьеру в Москве, похвастался покупкой автомобиля Cadillac.

Блогер из Новосибирска Дава Манукян, известный своим романом с певицей Ольгой Бузовой, сделал себе дорогой подарок, купив новый белый Cadillac. Фото с роскошным автомобилем Манукян разместил в соцсетях.

"Пополнение в семье", — написал исполнитель, намекая на большую коллекцию автомобилей в личном гараже.

Также блогер предложил подписчикам оставлять комментарии под постом. Он пообещал выбрать троих человек, которых прокатит на новом Кадиллаке.

Согласно данным автопорталов, стоимость нового автомобиля Кадилак начинается от 20 миллионов рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, после расставания с Ольгой Бузовой, которую Манукян привозил в Новосибирск для знакомства с родителями, блогер и певец остаётся в роли холостяка. Некоторое время назад с сети появлялись слухи о его романе с Мари Краймбрери. Пара была замечена на отдыхе в Дубаи.

Напомним, летом 2022 года Манукян запустил в своих соцсетях благотворительную акцию — он вбирал нуждающиеся семьи и помогал им решать жилищные проблемы.