Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся на Алтае

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Туристы из Новосибирска пострадали в перевернувшемся грузовике во время экскурсии по Горному Алтаю.

Грузовик ГАЗ-66 с туристами из Новосибирской области перевернулся во время экскурсии в горах Горного Алтая. В результате пострадали несколько человек, включая детей. Об этом участники происшествия написали в паблике "Инцидент Новосибирск" в "ВК".

Со слов туристов, в момент инцидента люди находились в открытом кузове. Большинство получили ссадины и синяки после опрокидывания машины. Но двое детей — 6 и 10 лет — ударились головой об камни, у них не исключена "Закрытая черепно-мозговая травма". Одна из пассажирок сломала руку.

Отмечается, что у водителя грузовика не было ни аптечки, ни носилок. Люди были вынуждены самостоятельно добираться до ближайшего населённого пункта. В лагерь пострадавшие туристы вернулись ближе к часу ночи.

Автор сообщения уточнила, что экскурсию проводила компания «Алтай Вояж». Цена экстремальной прогулки составила 3700 с человека.

Напомним, 10 августа 57-летний житель Новосибирска отправился в поход в горный хребет Кузнецкий Алатау, сломал ногу и не могу выбраться самостоятельно. Спасатели МЧС эвакуировали его на вертолете.