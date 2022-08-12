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общество

Контрактники из Новосибирской области снялись в патриотическом ролике

Фото Контрактники из Новосибирской области снялись в патриотическом ролике
Фото Контрактники из Новосибирской области снялись в патриотическом ролике

Фото из группы Минобороны в "ВК", видео из группы "Новосибирская область" в "ВК"

Жители Новосибирской области рассказали, почему подписали контракт о прохождении военной службы.

Четверо жителей Новосибирской области стали героям патриотического ролика о военной службе по контракту. Они рассказали, почему приняли решение подписать контракт и встать на защиту Родины. Видео размещено в группе "Новосибирская область" в соцсети "ВКонтакте".

По словам военного комиссара Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева, в последнее время отмечается всплеск желающих пойти служить по контракту.

«К нам очень часто поступают обращения жителей нашего региона, которые желают помочь своей стране, встать на защиту родных и близких», — отметил военком.

Сами сибиряки объяснили свой выбор желанием помочь Родине в непростые времена.

"Цель одна — защищать интересы Российской Федерации", — сказал Олег из Черепановского района

С ним солидарен Геннадий из Сузунского района.

"Решил пойти на службу по контракту, так как России нужна помощь в трудную минуту", — поделился мужчина.

"Подписываю контракт, потому что не могу отсиживаться дома, пока наши парни воюют", — сказал еще один герой видео Дмитрий.

Как ранее писал Сиб.фм, жителей Новосибирской области приглашают на военную службу по контракту с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц и премией 300 тысяч за выполнение спецзадач.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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