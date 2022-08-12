«Лёша в жёлтых трусах»: 12-летний мальчик спас двух братьев на пляже у Красного Яра

Фото автора и пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Резонансный случай произошёл на берегу Оби в районе Красного Яра Новосибирска: три брата гуляли у заводи, в итоге один из них погиб. Утонуть могли ещё два мальчика, если бы не «Лёша в жёлтых трусах».

Заводь в Оби находится за карьером Мочище и Красным Яром, окружённая как минимум пятью дачными обществами. Песчаная коса всегда пользуется спросом и у местных садоводов, и у приезжих на машинах с лодками рыбаков.

10 августа здесь тоже было негде яблоку упасть. Много детей, взрослых, туристы с палатками и отдыхающие с шашлыками. Неожиданно находящиеся с одной стороны берега заметили две головы и слабый крик: «помогите».

«Я в это время плавала на глубине, услышала крик. Две головёшки были над водой, но периодически уходили под воду. Здесь, на косе, сидел, я так поняла, папа. Я была в полной уверенности, что это папа — и он вытащил своих детей. Потом выяснилось, что это 12-летний мальчик: он довольно высокий, крупный», — рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из очевидцев происходящего Елизавета.

Лёша в жёлтых трусах

Со стороны наблюдавших с берега всё происходило следующим образом: загорающие видели двух мальчиков лет 9-11. Они и начали тонуть. Подросток, который выглядел на 16 лет, сидел в это время на косе – так называется отмель, сразу после которой идёт котлован.

«Там мелко, по щиколотку, но течение — сильное. А дно — неравномерное, и если чуть-чуть в сторону наступить – воды уже по пояс, — также рассказывает 16-летний дачник из СНТ «Красный Яр» Константин. –

Мы тут тоже на матрасе плавали и попали в яму, а против течения ты не попрёшь, пришлось на том берегу выплыть и всё обходить. Представляю, если в такую воронку попасть без матраса, да ещё, если плавать не умеешь».

Константин тоже из тех, кто был в тот день на песчаной косе. Здесь все запомнили Лёшу в жёлтых трусах, но сначала все решили, что это папа мальчиков.

«Я всё это видела собственными глазами, как он одного за другим мальчишек вытаскивал на берег. Потом они сели на берегу напротив и долго о чём-то разговаривали, час, наверное, прошёл. Я ещё подумала, что они сидят, ну, шли бы домой, — продолжает рассказывать Елизавета. – А потом мальчик-то этот пришёл, у него рядом с нами мама тут была, и рассказал, что одного он не спас. Мальчишка такой, ну, выглядит он лет на 16. Я запомнила, что его зовут Лёша – в таких жёлтых трусах, по колено».

Страх наказания

Про героя все быстро забыли, у спасателей его данных тоже нет. Тем временем, на том берегу начали бегать мужчины, которые до этого даже не обратили внимания на происходящее.

«Потом прибежали женщины. Кто-то из тех, кто был рядом с нами, начал вызывать МЧС. Они ещё говорили: «подъезжайте к СНТ «Виктория», мы вас встретим». Да я сама до последнего была уверена, что всех ребят спасли, пока этот мальчик Лёша не пришёл», — продолжает девушка.

Как рассказывают очевидцы, третьего мальчика никто не заметил и не запомнил. Утонувшим оказался 15-летний старший брат, двум другим – по 9-11 лет.

«Мне кажется, они боялись признаться, что старший брат утонул, и боялись идти домой. Мы их здесь раньше не видели, но, скорее всего, они из какого-то дачного общества – «Электрон», «Фотон», «Озерки», «Красный Яр», «Содружество». Ближайшее общество отсюда – «Виктория», но они – не наши»,

- в голос говорят отдыхающие.

Согласно одной из версий, дети могли быть из палаточного лагеря, который раскинулся на берегу песчаной косы. Мужчины оттуда сразу же бросились в воду прямо в одежде, когда началась суета на берегу.

Тело мальчика нашли уже ближе к вечеру того же дня, для поисков привлекалось судно ГУ МЧС России по Новосибирской области. А вот палаточный лагерь на следующий день, после того как тело 15-летнего подростка подняли и передали родственникам, куда-то исчез.

В любом случае, семья, где дети остались без присмотра родителей, и один из мальчиков утонул, теперь должна будет взята на контроль инспекторами ПДН.

Напомним, трагедии с утонувшими подростками этим летом происходят даже на оживлённых водоёмах, и даже в присутствии родителей. Так, месяц назад на озере у «Экрана» 15-летний мальчик утонул на надувном матрасе, на глазах у сестры и матери.