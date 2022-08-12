33-летний положенец Новосибирска не смог обжаловать арест

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Адвокаты задержанного в Санкт-Петербурге положенца пытались обжаловать его арест в Новосибирском областном суде, однако сделать это защите не удалось.

33-летнего «авторитета» задержали на квартире в Северной столице России и доставили в Новосибирск. После этого было возбуждено уголовное дело по экзотической статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным следствия, с января 2022 года по настоящее время обвиняемый из корыстных побуждений и в соответствии с преступной иерархией выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды. Мужчина организовал и контролировал сбор средств в «общак» и их расходование, а также выполнял распорядительные функции.

«Обвиняемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров», – расписали роль фигуранта в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На время следствия его отправили в СИЗО, однако адвокат «авторитета» с этим не согласился и подал апелляционную жалобу.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 12.08.2022 оставлено без изменения постановление Центрального районного суда Новосибирска от 22.07.2022 в отношении ... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 УК РФ, апелляционная жалоба защитника без удовлетворения», — сообщили в Новосибирском областном суде.