В Москве заметили фуру из Новосибирска с портретом Путина

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Грузовик с новосибирскими номерами, портретом Путина, советским флагом и символом «Z» замечен на улицах Москвы.

На Ленинградском проспекте в Москве очевидцы обратили внимание на грузовик с символами из разных эпох России и СССР. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

На задней двери грузового автомобиля размещен портрет Владимира Путина, флаг СССР, слоган «У кого правда, тот и сильней» (цитата из фильма «Брат», 1997 г., реж. А. О. Балабанов) и символ «Z», который размещают в поддержку военных действий на территории Украины.

Как рассказали очевидцы редакции «МК в Новосибирске», машина вызывает интерес у водителей и пешеходов.

Напомним, ранее туристов из Новосибирска обвинили в фашизме из-за наклейки «Z» на машине. На одной из стоянок Казахстана местный житель обратился к приезжим сибирякам и сказал, что с такой наклейкой им здесь не рады, и «Z» — символ фашизма.

Также в июне мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о буквах Z на палатках уличных торговцев в Новосибирске. Продавцы овощей и фруктов размещают эти знаки, надеясь таким образом спасти торговую точку от закрытия.