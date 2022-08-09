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общество

Туристов из Новосибирска обвинили в фашизме из-за наклейки «Z» на машине

Фото Туристов из Новосибирска обвинили в фашизме из-за наклейки «Z» на машине
Фото Туристов из Новосибирска обвинили в фашизме из-за наклейки «Z» на машине

Фото: коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска столкнулись в Казахстане с агрессией из-за наклейки «Z» на автомобиле.

Водитель из Казахстана остался недоволен появлением в стране туристов с наклейкой «Z» на автомобиле. Об этом рассказала в видео одна из туристок, ехавшая в этой машине. Видеоролик появился в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» 9 августа 2022 года.

Туристы из Новосибирска ехали по территории Казахстана в Павлодарской области к озеру Жасыбай. На одной из стоянок житель Казахстана обратился к ним и сказал, что с такой наклейкой им здесь не рады, и «Z» — символ фашизма. Все это рассказала с своем видеоролике очевидица событий, туристка, ехавшая в автомобиле с наклейкой.

Наклейка «Z» на автомобилях часто используется как символ поддержки российской армии в СВО на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, как родители погибшего в зоне СВО военного судятся из-за выплат.

Также в конце июля глава ДНР Пушилин призвал освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине. В своем Telegram-канале глава ДНР написал, что сейчас пришло время расширить зону проведения спецоперации по денацификации Украины, и освободить русские города от Чернигова до Одессы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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