В Забайкалье 36-летний начальник отделения полиции погиб в тайге от огнестрельного ранения

Фото: республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

36-летний начальник отделения полиции Кыринского района Забайкальского края погиб в тайге от огнестрельного ранения.

11 августа в Забайкалье погиб от огнестрельного ранения 36-летний начальник отделения полиции Кыринского района Забайкальского края Александр Аксёнов. Об этом сообщает информационное агентство ZabNews.

Как утверждает глава Кыринского района Любовь Сакияева, это был несчастный случай. Она уточнила, что при жизни Александр Аксёнов был замечательным руководителем и хорошим семьянином, а его гибель стала большой потерей для района.

Любовь Сакияева отмечает, что его тело нашли в тайге.

Следственный комитет по Забайкальскому краю уже начал проверку.

Напомним, баскетболист сборной Бурятии Дмитрий Лагунов погиб на территории Украины. Выходец из Каларского района играл за сборную Республики Бурятия по баскетболу. Мягмар Далаев отправился в зону боевых действий в мае 2022 года, а 22 июля погиб.

Также в июне процессия из машин скорой помощи почтила память погибшей в ДТП врача. Процессию из 10 машин скорой медицинской помощи заметили на улицах Читы 22 июля. Автомобили двигались в составе похоронной процессии на трассе по пути к озеру Арахлей. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края, машины скорой помощи действительно выехали проводить погибшую коллегу в последний путь.