Заглохший катер с ребёнком вытащили спасатели из Новосибирского водохранилища

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Катер с 9-летним ребёнком и двумя взрослыми заглох на водах Новосибирского водохранилища.

Вечером 11 августа семья из троих человек оказалась без возможности выбраться из вод Оби — катер, на котором находились 9-летний ребёнок, 40-летняя женщина и 63-летний мужчина, заглох между островом Тайвань и Шлюзами. Потерявший ход корабль обнаружили спасатели МАСС во время патрулирования акватории Новосибирского водохранилища.

После этого сотрудники спасательной службы дождались, пока мимо проплывёт ещё один катер, и попросили взять на буксир вставший корабль. Таким образом в сопровождении спасателей катер доставили в Аванпорт.

«Выходя на воду на плавсредстве, необходимо проверять его техническую готовность и оснащение, наличие топлива, средств связи и спасения», — напомнили спасатели.

Как сообщал Сиб.фм, днём 1 августа сотрудники МАСС вытащили из воды Новосибирского водохранилища сёрфингиста, который не мог выбраться из воды самостоятельно из-за усталости.