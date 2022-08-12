Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Заглохший катер с ребёнком вытащили спасатели из Новосибирского водохранилища

Фото Заглохший катер с ребёнком вытащили спасатели из Новосибирского водохранилища
Фото Заглохший катер с ребёнком вытащили спасатели из Новосибирского водохранилища

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Катер с 9-летним ребёнком и двумя взрослыми заглох на водах Новосибирского водохранилища.

Вечером 11 августа семья из троих человек оказалась без возможности выбраться из вод Оби — катер, на котором находились 9-летний ребёнок, 40-летняя женщина и 63-летний мужчина, заглох между островом Тайвань и Шлюзами. Потерявший ход корабль обнаружили спасатели МАСС во время патрулирования акватории Новосибирского водохранилища.

После этого сотрудники спасательной службы дождались, пока мимо проплывёт ещё один катер, и попросили взять на буксир вставший корабль. Таким образом в сопровождении спасателей катер доставили в Аванпорт.

Фото Заглохший катер с ребёнком вытащили спасатели из Новосибирского водохранилища 2

«Выходя на воду на плавсредстве, необходимо проверять его техническую готовность и оснащение, наличие топлива, средств связи и спасения», — напомнили спасатели.

Как сообщал Сиб.фм, днём 1 августа сотрудники МАСС вытащили из воды Новосибирского водохранилища сёрфингиста, который не мог выбраться из воды самостоятельно из-за усталости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
МАСС
река Обь
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26160
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
23782
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17806
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
17500
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16862
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
15666
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
14720
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года