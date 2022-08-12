Житель Самары продемонстрировал половой орган на детской площадке

Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре полицейские задержали мужчину, который показывал половой член на детской площадке.
Предполагаемого педофила, который показывал детям половой орган, задержали в Самаре. Теперь полиция ищет пострадавших от его действий. Об этом пишет sovainfo.ru со ссылкой на регионального ГУ МВД.
По данным силовиков, мужчина пришёл на детскую площадку в Кировском районе и показывал двум девочкам половой орган.
Задержанным оказался 35-летний уроженец Ульяновской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сам гражданин своей вины отрицать не стал.
Напомним, ранее житель Новосибирска показал половой член в салоне цветов.
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