Жительницы Академгородка рассказали о домогательствах обнажённого мужчины на Морском проспекте

Фото из публикации сообщества «Сообщество Академгородка Новосибирск» ВКонтакте

Девушки возмутились навязчивым поведением мужчины без футболки, шедшего за ними по Морскому проспекту.

Вечером 11 августа в «Сообществе Академгородка» разместили публикацию от имени одной из жительниц: она предупреждала местных девушек о настойчивых действиях неизвестного мужчины, который шёл за ней и подругой по Морскому проспекту.

Девушка указала, что во время прогулки к ним неслышно подошёл незнакомый им мужчина, после чего ткнул подруг ниже спин и прошёл между ними, несмотря на наличие большого количества места по разным сторонам. После того, как девушки высказали возмущение его поведением, мужчина сделал вид, что не понимает, на что направлены претензии. При этом во время разговора он пытался узнать имена девушек.

«Сегодня на морском нас с подругой домогался мужчина. Незаметно подошел сзади, ткнул нас ниже спин и прошел между нами, хотя вокруг было много места. Мы возмутились, но он делал вид, что не понимал, в чем дело. Спрашивал наши имена. Ушел в сторону Обского», — написала жительница.

Она успела сделать фотографию мужчины: на снимке можно увидеть мужчину без футболки с татуировкой на плече.

В комментариях к публикации несколько девушек рассказали, что тоже сталкивались с запечатлённым камерой мужчиной. Как выяснилось, он уже не раз попадал в полицию за действия подобного характера.

«27 числа [июля] тоже был на Морском. Вызывали полицию, оказалось, это его не первый привод», «Он в Бункере [ночной клуб в Академгородке] был, тоже ходил за нами», — уточнили девушки.

В комментариях девушкам посоветовали постоянно носить с собой газовый баллончик, а также «учить карате» и гулять «на стадионе НГУ, а не где попало». Также там высказались о том, что «ушла эпоха прежнего Академгородка».

Напомним, в январе стало известно об аресте 40-летнего новосибирца, который домогался школьницы, вместе с которой зашёл в лифт.