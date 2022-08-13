Батальон Vега из Новосибирской области отправился на Украину

Фото из группы "Минобороны" в "ВК"

Военнослужащие из Новосибирской области отправились на Донбасс в составе именного батальона Vега.

Новосибирские военнослужащие отправились для участия в спецоперации на Донбассе в составе именных подразделений 3-го армейского корпуса ВС РФ. Проводы батальона прошли 12 августа с участием губернатора Андрея Травникова и члена Заксобрания Андрея Панфёрова. Об этом сообщает atas.info.

По данным издания, батальон получит название Vега (Вега), которое предложил первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панфёров.

"Там сейчас эти батальоны вливаются в состав корпусов всех российских регионов и каждый будет иметь своё наименование. Я предложил это название, потому что у нас отряд 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области носил такое название и по традиции его оставили", — объяснил Панфёров.

Латинская буква V в названии является тактическим знаком, а само наименование говорит о продолжении истории батальонов.

Со слов политика, батальон новосибирцев будет проходить службу рядом с земляками из Сибири.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как военные-контрактники из Новосибирской области стали героями патриотического ролика.