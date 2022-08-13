Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Батальон Vега из Новосибирской области отправился на Украину

Фото Батальон Vега из Новосибирской области отправился на Украину
Фото Батальон Vега из Новосибирской области отправился на Украину

Фото из группы "Минобороны" в "ВК"

Военнослужащие из Новосибирской области отправились на Донбасс в составе именного батальона Vега.

Новосибирские военнослужащие отправились для участия в спецоперации на Донбассе в составе именных подразделений 3-го армейского корпуса ВС РФ. Проводы батальона прошли 12 августа с участием губернатора Андрея Травникова и члена Заксобрания Андрея Панфёрова. Об этом сообщает atas.info.

По данным издания, батальон получит название Vега (Вега), которое предложил первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панфёров.

"Там сейчас эти батальоны вливаются в состав корпусов всех российских регионов и каждый будет иметь своё наименование. Я предложил это название, потому что у нас отряд 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области носил такое название и по традиции его оставили", — объяснил Панфёров.

Латинская буква V в названии является тактическим знаком, а само наименование говорит о продолжении истории батальонов.

Со слов политика, батальон новосибирцев будет проходить службу рядом с земляками из Сибири.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как военные-контрактники из Новосибирской области стали героями патриотического ролика.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28704
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
26914
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
25521
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
19651
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17724
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16405
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11874
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году