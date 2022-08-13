Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Казани из-за приступа у пассажира

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Самолёт "Москва-Новосибирск" совершил посадку в Казани из-за приступа эпилепсии у одного из пассажиров.

Самолет авиакомпании "АЛРОСА", летевший рейсом Москва-Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за приступа эпилепсии у пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, «Боинг-737-800» приземлился в воздушной гавани Казани 12 августа в 19.51 по московскому времени. На борту находилось 108 пассажиров и 14 членов экипажа. Одному из пассажиров 1976 года рождения стало плохо. С бора самолёта его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу с предварительным эпилептическим статусом.

Меньше чем через два часа рейс № 530 покинул аэропорт Казань и отправился в пункт назначения.

Напомним, 12 августа самолёт "Судного дня" Ил-80 прилетел в аэропорт Новосибирска "Толмачёво". Ил-80, представленный в России в конце 1980-х годов, не случайно называют "воздушным командным пунктом". Основная задача этой крылатой машины — обеспечивать эвакуацию высшего военного руководства страны во время угрозы.